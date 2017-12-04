إطلاق تاكسي طائر بروسيا بعد 3 سنوات

موسكو(صدى):

تعمل شركة Napoleon Aero بروسيا، على تطوير مركبة طائرة كهربائية صغيرة مزودة بأربعة مقاعد مخصصة للعمل كتاكسي طائر لنقل الركاب داخل المدن والمناطق الحضرية وخارجها.

وأوضح ميخائيل نورجانوف مدير مشروع إنتاج هذه المركبة فإن هذه الطائرة المنتظر إطلاقها بعد 3 سنوات، وفقا للخبراء سيتم تزويدها بمجموعتين من المحركات الكهربائية، الأولى ستساعد على إقلاع المركبة وهبوطها عاموديًا، أما الفئة الثانية من المحركات فمهمتها تحريك المركبة في الهواء.

وأضاف، أن أهم ما يميز محركاتها أنها ستأتي بميزة خفض الضوضاء ما سيجعل المركبة مناسبة للاستخدام في المدن وحتى للاستخدامات العسكريةن، وكذلك تكلفة تشغيلها المنخفضة والتي ستكون وفقا للمختصين أقل بمرتين ونصف من كلفة تشغيل المروحيات التقليدية.

وقال إن الطائرة يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 1.5 طن، كما أنها قادرة على نقل حمولات تصل إلى 400 كلج لمسافات تصل إلى 100 كلم بالشحنة الواحدة.