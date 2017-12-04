القوات العراقية تقتل انتحاريًا وتلقي القبض على 3 آخرين شرق ديالى

بغداد(صدى):

قتلت القوات العراقية انتحاريا, وألقت القبض على ثلاثة آخرين , في عملية أمنية نوعية, في تلال حمرين شرق بعقوبة ,مركز محافظة ديالى.

وأفادت قيادة عمليات دجلة في بيان اليوم أن, القوات العراقية نفذت عملية أمنية نوعية, شرق محافظة ديالى, أسفرت عن قتل الانتحاري المذكور , واعتقال ثلاثة آخرين.

وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق عملية عسكرية واسعة من محورين بمشاركة قوات عراقية مشتركة ,وبدعم من طيران الجيش, لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي شرق محافظة ديالى.