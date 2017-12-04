غرائب الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

تختتم مساء اليوم الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني؛ بمواجهة كلا من ” ديبورتيفو ألافيس ” و ” جيرونا ” ، وتشهد هذه الجولة عدة غرئب عن ” الليغا ” هذا الموسم.

ونعرضها كالاتي:

-فرق لم تشهد الخسارة هذا الموسم

تمكن كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد من الحفاظ على النصر دون هزيمة واحدة خلال هذا الموسوم.

-18 مباراة لـ أتلتيكو مدريد دون هزيمة

بالإضافة إلى أنه أحد الفرق التي لم تعرف الهزيمة منذ بداية الموسم، حقق أتلتيكو مدريد رقما قياسيا في الحفاظ على النصر 18 مباراه متتالية دون هزيمة حتى الآن. ويعادل بذلك الرقم الذي حققه الأتلتي في مناسبتين (1941 و1991).

-أسوأ انطلاقة لريال مدريد عبر تاريخه في الدوري الإسباني منذ عام 2008 حقق ريال مدريد، حامل اللقب، أسوأ انطلاقة له عبر تاريخه بعد 14 جولة منذ موسم 2008 تحت قيادة الألماني بيرند شوستر. فبعد أن حصد 28 نقطة فقط من إجمالي 42 ممكنة، جمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين.

-أتلتيكو مدريد لم يحسب له أي ركلة جزاء مستحقة لم يحصل أتلتيكو مدريد هذا الموسم على أي ركلة جزاء لصالحه، وجميعها ركلات مستحقة بينما يعتبر الأكثر الذي تحتسب ضده برصيد 3 ركلات.

-أرامباري صاحب البطاقة الحمراء الأسرع في الليغا هذا الموسم:

حصل الأوروغوياني ماورو أرامباري، لاعب وسط خيتافي على البطاقة الحمراء الأسرع في هذا الموسم بعد مرور 25 دقيقة فقط من بداية اللقاء أمام فالنسيا.

-أول خسارة لفالنسيا هذا الموسوم سقط فالنسيا في فخ الخسارة الأولى له تحت قيادة مارسيلينو غارسيا أمام مضيفه خيتافي على ملعب ” كوليسيوم ألفونسو بيريز ” على الرغم من لعب الفريق المدريدي بفرق لاعب منذ الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

-تفوق اللاعب سيرجيو راموس بالرقم القياسي السلبي حصل الميرينغي سيرخيو راموس على لقب صاحب الرقم القياسي السلبي بعدما خرج بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقائق الأخيرة من مباراة أريتز أدوريز، ليسجل رقماً قياسياً سلبياً بعدما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الليغا الذي يطرد برصيد 19 بطاقة حمراء.