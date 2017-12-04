بالفيديو.. طرد ميليشيات الحوثي من المؤسسات الحكومية بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء عملية طرد عناصر ميليشيات الحوثي من المؤسسات الحكومية في صنعاء.

وأظهر الفيديو عملية طرد الحوثيين من المؤسسات الحكومية وسحب أسلحتهم، وسط هتافات اليمنيين.

يُذكر أن صنعاء تشهد منذ أكثر من 4 أيام اشتباكات عنيفة بين قوات صالح وميليشيات الحوثي، أسفرت عن نزوح عدد من الحوثيين من صنعاء وإسقاط قتلى في صفوف الطرفين.