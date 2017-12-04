تطبيق WNNA يفاجئ مستخدميه بتحديث جديد

المنامة(صدى):

قام تطبيق وانا الذي يهدف لمساعدة مستخدميه للوصول إلي الأماكن المهمة بتحديث جديد ،فهو يجلب معه عملة رقمية خاصة بالتطبيق وهذه العملة تحمل اسم Rewardi.

وقال مطور التطبيق علي محسن رائد الأعمال البحريني فى رسالة عبر بريده الإلكتروني ” في تحديث جديد للتطبيق قام بإطلاق عملته الرقمية Rewardi وبهذه المناسبة ولفترة محدودة في حال تحميلك للتطبيق ستحصل على 5 عملات رقمية (شبيهة بالبتكوين) مجاناً حيث يمكنك التداول بها في وقت لاحق . ”

كما أن هذا التطبيق يشترط تسجيل دخول ، وهو مدعوم باللغة العربية ،ومخصص لمساعدة مستخدميه للوصول إلي الوجهة المحددة فى كلمة البحث، وتقديم كافة المعلومات والتفاصيل عن المكان.

في حين ينوي المستخدم الذهاب لمطعم ما يقدم التطبيق تفاصيل عنه المواعيد والوجبات ومعلومات الاتصال وكذلك التقييم ويقدم هذا المعلومات من مصادر مختلفة ومن على الإنترنت، ويمكن تحميل التطبيق من متجر آب ستور أو جوجل بلاي .