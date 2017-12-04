صور لإصابة الفتاة التي تعرضت للاعتداء من عضو ” الهيئة “
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الإصابة التي تعرضت لها الفتاة التي ظهرت في فيديو تجمهر عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاولاً الاعتداء عليها .
وأظهرت الصور أظافر الفتاة وهي تنزف الدماء بعدما تم كسرها خلال المشاجرة التي لم يتضح سببها وملابساتها، ولاقت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل مذكرين بدور الهيئة وتجاوزاتها.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد وجهت بفتح تحقيقاً في الواقعة، وكشف ملابساتها وتطبيق النظام بحق العضو ما أن سجل عليه إي تجاوزات للأنظمة.
سيف[ عدد التعليقات: 4686 ] نشر منذ 58 دقيقة
تسلم يد ✋ رجل الهيئه ورجل الهيئه معه حق يوم كسر راسك يا ام ركبه سوداء اللهم انصر واحمي اسود الهيئه يجب يجب يجب ارجاع الصلاحيات المسلوبه بدون وجه حق لرجال الهيئه حتي يتم من خلالها كسر راس ام ركبه سوداء.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 57 دقيقة
عضو الهيىه نصح المرأه بالتي هي احسن ثم ان المرأه صورته وتلفظت عليه بكلام خادش للحياء وطبيعة الإنسان لا يتحمل مثل هذا الكلام البذيء فطبيعي انه يضربها كم اتمنى أن القاضي لا يتعاطف مع المرأه لأنها هي من بدات
سيف[ عدد التعليقات: 4686 ] نشر منذ 54 دقيقة
رجل الهيئه لم يعتدي عليها الا لسبب قوي لكن تستاهل اللي يجيها اللهم انصر اسود الهيئه .
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 53 دقيقة
ليته كسرها يالتسلبه
عاد الحين الاعلام كله ينصب على الهيئه
Zezu[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله المستعان..الجرئة الزائدة والتسلط الفض..لا يصحان في الدين.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6167 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا شفت الفيديو كامل فعلا هواللي غلطان والحمدلله الله نصرها الهيئة أصدرت قرار بكف يد رجل الهيئة اللي اعتدى عليها ظهر الحق وزهق الباطل حنا في عهد الحزم والذكور اللي تتجاوز حدودها في قانون يأدبها نتمنى من الهيئة انها تنظف الفساد اللي فيها والمتجاوزين تطردهم من الهيئة شوهوا سمعة طبعا البنت جاها كلام بالمواقع طبعا كالعادة قذف ولكن الله يأخذ حقها من كل من ظلمها وقذفها دعوة منها دبر كل صلاة مفروضة وصلاة الليل والظالمين الله قادر عليهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 40 دقيقة
لو كنت فضاً غليض القلب لأنفضوا من حولك.. هذا وهو رسول الله . .. ولأن ما قام به ورع الهيئة يخالف النظام .. فقد استفتينا سماحة الشيخ محماس بشأنه … فقال سماحته… للقاضي الحكم بجلده تعزيراً بذات السوق لكونه خالف أمر ولي الأمر ولأنه بتصرفه هذا يعد من المنفرين عن الدين…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39263 ] نشر منذ 37 دقيقة
يمكن رجل الهيئه معه منشار حديد ناعم بعد ,,
,, ياهوه كيف يصير هذا ؟؟
,, الباين انك ماسكه بأحد رجال الهيئه ، واظافرك طوال وانكسرت الأظافر لما الرجال سحب نفسه ليتخلص منك ,,
,, هذا تحليلي حسب الصوره والله اعلم ,,
ليدي غاغا[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 35 دقيقة
منظر الاظافر مؤلم 😥
الريان[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذي يد فتاة او مفك مصدي في ورشة سودانيين
يليت يكسرونها مره وحده ونرتاح من هالشكال
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 29 دقيقة
تباً ليداك سائر هذا اليوم ايها الأرعن
قلبي فدا برقا …وعمري فدا روق[ عدد التعليقات: 496 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذه هي متشبطه الرجال ولا وش يكسر اظافرها قليلة الادب
محمدالشريف[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا تحكموا على الامور من الظأهر وانتم ما تعرفوا الخفايا ونقول الله يظهر الحق وينصر المظلوم ويصلح الظالم في النهايه كل أبناء هذا الوطن الغالي
كان زمان[ عدد التعليقات: 2053 ] نشر منذ 24 دقيقة
الريان ..
أضحكتني بتعليقك … ((( هذي يد فتاة او مفك مصدي في ورشة سودانيين )))
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 16 دقيقة
ألا تعلم أن أنفة العربي تمنعه من التطاول على النساء ..
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 10 دقائق
كذابة في نلفيق رجال الهيئه رجال دين امناء