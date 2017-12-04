صور لإصابة الفتاة التي تعرضت للاعتداء من عضو ” الهيئة “

عادل الحربي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الإصابة التي تعرضت لها الفتاة التي ظهرت في فيديو تجمهر عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاولاً الاعتداء عليها .

وأظهرت الصور أظافر الفتاة وهي تنزف الدماء بعدما تم كسرها خلال المشاجرة التي لم يتضح سببها وملابساتها، ولاقت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل مذكرين بدور الهيئة وتجاوزاتها.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد وجهت بفتح تحقيقاً في الواقعة، وكشف ملابساتها وتطبيق النظام بحق العضو ما أن سجل عليه إي تجاوزات للأنظمة.