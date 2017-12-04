ارتفاع أعداد القتلى في اشتباكات صنعاء إلى 245 شخصًا

فهمي محمد(صدى):

ارتفعت أعداد القتلى في الاشتباكات القائمة بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثيين في صنعاء، إلى أكثر من 245.

وأكدت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، أن الحوثيون ينقلون ملفات مجلسهم السياسي من صنعاء إلى محافظة صعدة، حيث تغادر قيادات حوثية صنعاء مع أسرها اتجاه محافظة صعدة، حاملين معهم سيارات محملة بالأموال.

كما ذكرت بعض المصادر أن قوات الحوثي سيطرت على منزل قائد حزب المؤتمر التابع للرئيس السابق صالح، وعلى مربع أمني يضم منازل أقارب الرئيس السابق.

يُذكر أن صنعاء تشهد منذ أكثر من 4 أيام اشتباكات عنيفة بين قوات صالح وميليشيات الحوثي، أسفرت عن نزوح عدد من الحوثيين من صنعاء وإسقاط قتلى في صفوف الطرفين.