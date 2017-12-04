” العقاري ” يكشف عن إجمالي طلبات التمويل المدعوم التي تلقاها الصندوق

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، بأن إجمالي طلبات التمويل المدعوم التي قدمت لدى مراكز العناية بالمستفيدين بلغت 14,289 طلباً، وذلك من منتصف مايو وحتى نوفمبر الماضي من العام الجاري.

وأكد العصيمي، استمرار إقبال المواطنين المستفيدين لحجز مواعيدهم إلكترونياً لدى مراكز العناية بمستفيدي التمويل المدعوم، تمهيداً لحصولهم على التمويل السكني.

ويعمل مركز العناية بالمستفيدين، كحلقة وصل بين المستفيد والجهات التمويلية المشاركة في برنامج ” التمويل المدعوم ” ، إذ يسهّل مهمة حصول المواطن على التمويل المناسب له من البنك الذي يرغب في التعامل معه دون عناء البحث، ويقوم نيابة عنه بإصدار الموافقات المبدئية من الممولين العقاريين .

وأبان أن المركز يعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيد مع الجهات التمويلية، لحين حصوله على التمويل المدعوم، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين وشكاويهم، التي يتم مراجعتها، ووضع حلول جذرية لها، ورصد التغيرات في أنماط البلاغات، لمعرفة أسباب الشكاوى، واقتراح المبادرات التصحيحية لرفع مستوى الخدمة .

وأكد العصيمي، أن الصندوق العقاري الذي أنشأ في منتصف سبعينيات القرن الماضي، جاء لخدمة المواطن، ولا زالت هذه هي الرسالة التي يرتكز عليها، ويسعى إلى تجويدها بأفضل الخدمات والإجراءات، لذا تم إنشاء مركز العناية بمستفيدي التمويل المدعوم ، ليكون مستشارًا بالدرجة الأولى، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له، وفق حالة سجله الائتماني، وإمكانياته المالية، لسرعة تملكه المسكن المناسب .

وطالب العصيمي المواطنين بعدم التردد في التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين على الرقم الموحد (920033321) سواء للاستفسار أو تقديم الشكاوى ذات الصلة.

من جهته يتكفل الصندوق بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال وأقل، وأما من هم أعلى فسيدعمهم الصندوق طبقاً لحاسبة الدعم ما بين 35% كحد أدنى إلى 100%.