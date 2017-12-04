بالفيديو.. راقصات روسيات يخطفن الأنظار بجمالهن

موسكو(صدى):

خطفت مجموعة من الراقصات الروسيات، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت خطواتهن الصغيرة وكأنهن يستخدمن عجلات لأداء حركاتهن المميزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات مقسمة إلى 4 مجموعات ويدورون حول أنفسهن بانسيابية غريبة.

وجذبت حركاتهن الآلاف من المتابعين خصوصا بعدما شكلوا دائرة كبيرة وتحركن في خطوات صغيرة، ما جعل البعض يعتقد أنهن يستخدمن عجلات تحت ملابسهم.

