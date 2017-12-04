بالفيديو.. راقصات روسيات يخطفن الأنظار بجمالهن
خطفت مجموعة من الراقصات الروسيات، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت خطواتهن الصغيرة وكأنهن يستخدمن عجلات لأداء حركاتهن المميزة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات مقسمة إلى 4 مجموعات ويدورون حول أنفسهن بانسيابية غريبة.
وجذبت حركاتهن الآلاف من المتابعين خصوصا بعدما شكلوا دائرة كبيرة وتحركن في خطوات صغيرة، ما جعل البعض يعتقد أنهن يستخدمن عجلات تحت ملابسهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39263 ] نشر منذ 21 دقيقة
حلو ..
جود[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 15 دقيقة
جمييل هههه