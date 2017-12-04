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بالفيديو.. راقصات روسيات يخطفن الأنظار بجمالهن

بالفيديو.. راقصات روسيات يخطفن الأنظار بجمالهن
موسكو(صدى):

خطفت مجموعة من الراقصات الروسيات، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت خطواتهن الصغيرة وكأنهن يستخدمن عجلات لأداء حركاتهن المميزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات مقسمة إلى 4 مجموعات ويدورون حول أنفسهن بانسيابية غريبة.

وجذبت حركاتهن الآلاف من المتابعين خصوصا بعدما شكلوا دائرة كبيرة وتحركن في خطوات صغيرة، ما جعل البعض يعتقد أنهن يستخدمن عجلات تحت ملابسهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39263 ] نشر منذ 21 دقيقة

حلو ..

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 15 دقيقة

جمييل هههه

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