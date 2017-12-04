” بتكوين ” تسجل من جديد رقمًا قياسيًا غير متوقع

عادل الحربي(صدى):

تستمر العملة الرقمية ” بتكوين ” بالصعود، وذلك بعدما سجلت إرتفاع جديد غير مسبق، 11.8 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بزيادة قدرها 30% عن مستواها المسجل الخميس قرب 9 آلاف دولار.

وخلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفعت “بتكوين” بنسبة 2.10% إلى 11,418 دولار في تمام الساعة 09:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 11,830 دولار للمرة الأولى على الإطلاق خلال تعاملات الأحد.

ومع مكاسب الأحد، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمة 350 مليار دولار،وفقًا لبيانات موقع ” كوين ماركت كاب ” .

وكان قد طالب الاقتصادي الحائز على جائزة ” نوبل ” ” جوزيف ستيجليتز ” بحظر ” بتكوين ” مؤكدًا أنها بلا أي فوائد اجتماعية.