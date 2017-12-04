تمديد فترة الترشح لمؤسسة لـ ” جائزة الإبداع العربي ” لنهاية الشهر الجاري

بيروت(صدى):

أعلنت مؤسّسة الفكر العربيّ عن تمديد مهلة الترشّح لـ ” جائزة الإبداع العربيّ ” في دورتها الحادية عشرة للعام 2017، والاستمرار في تلقّي طلبات الترشيح حتى 31 ديسمبر 2017.

وجاء القرار نتيجة للرغبة التي أبداها عدد من المؤسّسات المعنيّة، كي يُتاح لها الوقت الكافي لإعداد ملفّات الترشيح، ونظراً للتفاعل الملحوظ مع الجائزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من قِبل فئة الشباب.

وتُمنح جائزة الإبداع العربي في ستة مجالات هي: جائزة الإبداع لأهمّ كتاب، الإبداع الاقتصاديّ، والمجتمعيّ، والإعلاميّ، الإبداع الأدبيّ، بالإضافة إلى الإبداع الفنّيّ، وينال الفائز في كلّ مجال من مجالات الجائزة مبلغاً قدره 25 ألف دولار أمريكي، فيما ينال الفائز بجائزة أهمّ كتاب مبلغاً قدره 50 ألف دولار أمريكي، ويحصل الفائزون على درع الجائزة وشهادة التقدير.

وتتوفّر استمارة الترشيح على موقع المؤسّسة الإلكترونيّ، حيث تتمّ تعبئة الطلب وتحميل المستندات اللازمة والداعمة للعمل المرشّح إلكترونيّاً على الرابط التالي: http://bit.ly/ArabCreativityAward ، أمّا الكتب والأعمال المرشّحة فيتمّ إرسال 5 نسخ منها إلى قسم الجائزة في مقرّ مؤسّسة الفكر العربيّ في بيروت على العنوان التالي: ص. ب. 524-11 بيروت – لبنان.

يُذكر أن مؤسّسة الفكر العربي هي مؤسّسة أهليّة دوليّة مستقلّة، ليس لها ارتباط بالأنظمة ولا بالانتماءات السياسيّة أو الحزبيّة أو الطائفيّة. التزمت المؤسّسة منذ إنشائها في العام 2000 بتنمية الاعتزاز بثوابت الأمّة ومبادئها وقيمها، وبتعزيز التضامن العربيّ والهويّة العربيّة الجامعة، المُحتضنة لغنى التنوّع والتعدّد، وذلك بنهج الحريّة المسؤولة.