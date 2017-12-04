دبي تُحطم الرقم القياسي بتشكيل أكبر علم من السيارات

دبي(صدى):

حطّمت شرطة دبي الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، في تشكيل أكبر علم لدولة الإمارات بأكبر عدد من السيارات على شكل علامة السعادة- الوجه السعيد.

ووصل عدد السيارات إلى 143 سيارة، متجاوزًا الرقم السابق 121 سيارة من شركة بيبسي في مدينة دبي في العام 2015.

وجاء ذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 46 بمشاركة 17 ناديًا وفريقًا للسيارات.