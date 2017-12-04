  • الإثنين 4

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. دبي تُحطم الرقم القياسي بتشكيل أكبر علم من السيارات

دبي تُحطم الرقم القياسي بتشكيل أكبر علم من السيارات

دبي تُحطم الرقم القياسي بتشكيل أكبر علم من السيارات
دبي(صدى):

حطّمت شرطة دبي الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، في تشكيل أكبر علم لدولة الإمارات بأكبر عدد من السيارات على شكل علامة السعادة- الوجه السعيد.

ووصل عدد السيارات إلى 143 سيارة، متجاوزًا الرقم السابق 121 سيارة من شركة بيبسي في مدينة دبي في العام 2015.

وجاء ذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 46 بمشاركة 17 ناديًا وفريقًا للسيارات.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 24 دقيقة

على راسي والله الامارات واهل والامارات وحكومة الامارات … وكل عام والامارات من حسن إلى احسن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *