تفاصيل مقتل الرئيس اليمني السابق
كشفت مصادر في حزب المؤتمر باليمن، عن تفاصيل مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد ميليشيات الحوثي، مؤكدة أنه وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر، إن ميليشيات الحوثي اشتبكت مع موكب ” صالح ” وأنزلته من سيارته بالقوة، ثم قتلته برصاص قناصة في الرأس، مع مجموعة من مرافقيه.
ونفت المصادر، أنه قتل في تفجير كما أشيع، متهمة الحوثيين بإعدام صالح ميدانيًا والتمثيل بجثته.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 4 ساعات
علي صالح لم يمت هذا الخبر الاكيد
ابو يزن[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 3 ساعات
اقول اخرم تم دعسه وراح يتم أن شاءالله دعس الحوثيون معه…
M-512[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 3 ساعات
هو هالحين طاغية يدعم الحوثين وايران ولا هو مع أهل اليمن ولا إيش.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23524 ] نشر منذ 53 دقيقة
علي صالح قتل