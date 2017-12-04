بناءً على طلب مصر.. اجتماع طاريء لجامعة الدول العربية

القاهرة(صدى):

تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، بناءً على طلب مصر وتأييد الإمارات والكويت.

وأعلنت الجامعة أن الاجتماع يستعرض الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مصر يوم 24 نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 305 مواطن مصري بينهم 27 طفلاً، بينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الروضة في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

كما أوضحت أن الاجتماع سيركز على بحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.