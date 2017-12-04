عقب إعفائه من منصبه .. الدكتور غسان السليمان يوجه الشكر لخادم الحرمين

عادل الحربي(صدى):

تقدم الدكتور أحمد غسان محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة ومستشار بوزارة التجارة والأستثمار ، عقب صدور القرار الملكي بإعفائه من منصبه بالشكر لخادم الحرمين وولى العهد ووزير التجارة والأستثمار لانهم أتاحوا له الفرصة للقيام بخدمة الوطن .

كما وجه الشكر لجميع العاملين بهيئة المنشأت والشركاء والداعمين ،طالبا منهم العفو عن أي تقصير صدر منه ،وقد أكد على أنه سيستمر فى السعي لتحقيق رؤية 2030