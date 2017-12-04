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عقب إعفائه من منصبه .. الدكتور غسان السليمان يوجه الشكر لخادم الحرمين

عقب إعفائه من منصبه .. الدكتور غسان السليمان يوجه الشكر لخادم الحرمين
عادل الحربي(صدى):

تقدم الدكتور أحمد غسان محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة ومستشار بوزارة التجارة والأستثمار ، عقب صدور القرار الملكي بإعفائه من منصبه بالشكر لخادم الحرمين وولى العهد ووزير التجارة والأستثمار لانهم أتاحوا له الفرصة للقيام بخدمة الوطن .

كما وجه الشكر لجميع العاملين بهيئة المنشأت والشركاء والداعمين ،طالبا منهم العفو عن أي تقصير صدر منه ،وقد أكد على أنه سيستمر فى السعي لتحقيق رؤية 2030

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 58 دقيقة

شي طبيعي .. لأن قلبك يخفق خوفاً من ضيافة الرتز نجر محماسنكم …

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