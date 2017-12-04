بعد الإلزام بوقت الدوام.. اعتراض جماعي على قرارات ” الإذاعة والتليفزيون “

علي القحطاني(صدى):

اعترض الفنانون والإعلاميون، على قرارات رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون الإعلامي داوود الشريان، حول إلزام الموظفين بمواعيد الحضور والإنصراف، واستقطاب أهم الإنتاجات العربية لشهر رمضان المقبل.

وأكد الإعلاميون أن هذه القرارت تسهم في قتل ” الإبداع ” الذي يتطلبه العمل الإعلامي وتحويل منسوبي الهيئة إلى مجرد موظفين يحرصون على ” وقت الدوام ” أكثر من نوعية المنجز الذي يقدمونه.

واحتج الفنانون ضد استقطاب المسلسل الجديد للنجم المصري عادل إمام ” عوالم خفية ” من التليفزيون، بدعوى أن هذا الاستقطاب يتنافي مع مسئولية التليفزيون تجاه الفنان السعودي وضرورة دعم الدراما المحلية.

وكان التليفزيون عانى في السنوات الماضية من ترهل إداري غير طبيعي، حيث ظهر بعض موظفيه الرسميين كمذيعين في قنوات خاصة منافسة ولا يلتزمون بعملهم الرسمي في سابقة لم تحدث في أي تلفزيون آخر، وهذا ما شجعه على الإقدام على مثل هذا القرار.