إنهاء التصاميم المعمارية لمشروع مركز الأمير سلطان بخميس مشيط

أبها(صدى):

اطلع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، على التصاميم المعمارية التي أعدها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير لمشروع استكمال مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ خميس مشيط أمس بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، لمناقشة تصاميم المشروع .

وأكد ابن مشيط، أهمية تنفيذ المشروع حسب المواصفات التي قدمتها هيئة السياحة والتراث الوطني ليحقق نقلة نوعية في المشروعات السياحية في منطقة عسير.

من جهته، أوضح المهندس العمرة أن المشروع الجديد يقع على أحد أعلى الجبال في خميس مشيط ومقام على جزء منه حالياً مركز الأمير سلطان الحضاري ليتكامل المشروعان على مساحة إجمالية تقدر بـ ١١٩ ألف متر مربع، روعي في تصميمه أن يتماشى مع الطبيعة والجبل، وأن يشكل نقلة نوعية في مفهوم الترفيه والتسوّق بنقله إلى البيئة المفتوحة، خاصةً أن المناخ في المنطقة يشجع بشكل كبير على ذلك.

وأفاد أنه روعي في التصميم أن يلبي حاجة جميع شرائح المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تعزيزه مفهوم المشي والحركة والتشجيع على ذلك من خلال دمج مجموعة من المكونات السياحية في المشروع، مشيراً إلى أنه يتكون من منطقة مطاعم مفتوحة ومركز تسوق تجاري رئيس مفتوح وعدة مناطق تسوق مفتوحة على عدة مستويات وفندق ٥ نجوم يتكون من ١٣ طابقاً بتصميم معماري متميّز ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار، ومسجدًا ومسرحًا مفتوحًا ومنطقة ” بلازا ” حيوية على قمة الجبل وعجلة دوارة بارتفاع ٧٥ م فوق قمة الجبل، بالإضافة إلى مركز المعارض الحالي ” مركز الأمير سلطان الحضاري ” الذي سيتم تطويره وربطه بالمشروع .