المرور: عدم فحص السيارة في موعدها مخالفة غرامتها 150 ريال

عادل الحربي(صدى):

تعرض أحد المواطنين لمخالفة مرورية تلقائية من النظام، دون علمه، وذلك لعدم إخضاع المركبه لديه للتأمين والفحص الفني الدوري.

ونشر المواطن الرسالة التي تلقاها، عبر الحساب الرسمي للـ ” المرور ” ، مستفسرًا عن ما حدث : ” السلام عليكم وصلتني هذه الرسالة اليوم ممكن شرح أكثر وهل هناك مخالفة خاصة ان الاستمارة لا زالت مستمرة والتامين كذلك “.

وجاء الرد على الفور من قبل ” المرور ” : “وعليكم السلام، مرحباً بك، نعم يوجد مخالفة على عدم وجود تأمين وفحص فني للمركبة. نشكر تواصلك “.