المرور: عدم فحص السيارة في موعدها مخالفة غرامتها 150 ريال
تعرض أحد المواطنين لمخالفة مرورية تلقائية من النظام، دون علمه، وذلك لعدم إخضاع المركبه لديه للتأمين والفحص الفني الدوري.
ونشر المواطن الرسالة التي تلقاها، عبر الحساب الرسمي للـ ” المرور ” ، مستفسرًا عن ما حدث : ” السلام عليكم وصلتني هذه الرسالة اليوم ممكن شرح أكثر وهل هناك مخالفة خاصة ان الاستمارة لا زالت مستمرة والتامين كذلك “.
وجاء الرد على الفور من قبل ” المرور ” : “وعليكم السلام، مرحباً بك، نعم يوجد مخالفة على عدم وجود تأمين وفحص فني للمركبة. نشكر تواصلك “.
عبدالله البلوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا ب الله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 55 دقيقة
استنزاف جيب المواطن بشتى الوسائل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله فيه ناس ماهو قادر يلبي طلبات اولاده
وسيارته تعبانه
تزيدونه مصيبه على مصايبه
بعدين الفحص الدوري على اشياء تافهه وبعضها سليمه يجبرونك تغييرها
بعضهم يبي له اكثر من قيمة السياره علشان يفحصها
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء