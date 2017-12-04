وزير المالية يناقش طرح إصدار جديد لموارد ” إيفاد “

نايف السالم(صدى):

ناقش وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مع مدير عام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” إيفاد ” جيلبير هنجبو، أنشطة الصندوق وأهدافه وما حققه من نتائج، ودوره في دعم التنمية الريفية والمجتمعات الفقيرة في دول العالم.

كما ناقشا اقتراح طرح إصدار جديد لموارد الصندوق تحت مسمى التجديد الحادي عشر؛ لمواجهة الطلب المتزايد على تمويلات الصندوق وخدماته من الدول الأعضاء.

ويرتكز الاقتراح على أن تكون الزيادة المطلوبة بحدود التجديد العاشر مع زيادة بنسبة 10%، وقد هدف الاجتماع إلى الحصول على دعم وزير المالية وتأييده لهذا الاقتراح، والنظر في إمكانية مساهمة المملكة في الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية، مع “هنجبو” يوم الخميس الماضي.