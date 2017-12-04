” تداول ” توقع اتفاقية مع نازداك لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية

عادل الحربي(صدى):

وقعت شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” ونازداك اتفاقية لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، بهدف تطوير البنية التحتية التقنية لتداول، ويشمل هذا التطوير أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر، مع استمرار نازداك في دعم الأنظمة الحالية للتداول ومراقبة السوق.

وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي والمعمول به منذ عام 2001م، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكن تداول وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.

و ستسهم هذه التغيرات في زيادة فعالية وكفاءة السوق ونموه المستقبلي مدعومة بتقنيات مرنة وفعّالة تقلل من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

هذا ومن المتوقع أن تستكمل جميع مراحل التطوير خلال النصف الثاني من عام 2020م.