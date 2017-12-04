البحث في أوضاع جازان ” الصناعية ” الخالية من المصانع

تركي السالم(صدى):

كشفت ورشة العمل، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بجازان أمس الأحد، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية، غياب معظم الخدمات عن المدينة، وفقرها إلى الطرق والمنشأت، وخطوط الهاتف، والمياه، وغيرها من الخدمات الهامة.

واستنكر أحد المشاركين بالورشة وضع جازان، والتي من المفترض تسمى ” المدينة الصناعية “، رغم عدم وجود سوى 5 مصانع فقط، والباقي أرض جرداء تبلغ مساحتها 39 مليون متر مربع، لم يطور منها سوى ثلاثة ملايين متر مربع.

وناقش المستثمرون وضع المنطقة، باحثين عن معوقات الاستثمار بها، لوضع حلول مناسبة للتغلب عليها، وإيجاد خطة لإنشاء خدمات تجذب المستثمرين إليها.