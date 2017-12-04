النادي الأهلي يبحث في الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي لتدارك وضع الفريق

ماجد محمد(صدى):

تقوم إدارة النادي الأهلي بدراسة الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي في الفريق الأول لكرة القدم المصري محمد عبدالشافي واليوناني فيتفا والنيجيري أبوا أبونا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتستعد إما لإعارتهم لأندية أخرى سواء محلية أو خارجية أو توقيع مخالصة مالية، وجلب بدلاء في مراكز مختلفة يحتاجها الفريق.

ويجتمع رئيس النادي الأمير تركي بن محمد، ونائبه طارق كيال، مع مدرب الفريق الأول الأوكراني سيرجي ريبروف، من أجل مناقشة المدرب عن وضع الفريق والأسباب التي أدت إلى عدم الظهور الجيد للاعبين، والبحث عن حلول عاجلة لتدارك وضع الفريق.

كما طالبت الجماهير الأهلاوية من إدارة النادي إقالة المدرب، والبحث عن البديل المناسب، كما طالبت الجماهير بالتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين الذي أقيل مؤخرا من الأهلي الإماراتي، ولديه المعرفة الكافية عن الدوري السعودي، لكن الإدارة تتحفظ على قرار إلغاء عقد المدرب بسبب الشرط الجزائي الكبير الذي سيحصل عليه حال إقالته.

