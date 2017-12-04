عمومية اتحاد الكرة تناقش 12 بندًا الخميس المقبل للتصويت

نواف السالم(صدى):

يعرض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة السعودي، خلال الاجتماع المنتظر عقده الخميس القادم، بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض، 12 بنداً، سيتم مناقشتهم ثم التصويت عليهم بعد ذلك.

وقالت مصادر، أن ” الجمعية غير العادية ستطرح تغيير نظام انتخابات اتحاد الكرة، حيث يتمثل المقترح المقدم للعمومية في أن تحتوي قائمة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة على 10 أعضاء ونائب للرئيس خلاف النظام السابق الذي ينص على ترشح الرئيس، بالإضافة إلى أربعة مديرين تنفيذيين، وبقية الأعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية، إذ سيتيح النظام الجديد في حال موافقة العمومية صلاحية مطلقة لرئيس الاتحاد لتغيير أي من أعضاء قائمته دون الرجوع لموافقة الجمعية العمومية “.

وأضافت أن ” الاجتماع سيحدد بديلاً للعضو المقال من مجلس إدارة الاتحاد عبد الله البرقان كونه عضواً منتخباً من الجمعية العمومية من أجل إكمال نصاب مجلس الإدارة، والبديل سيكون من الأعضاء الاحتياطيين المترشحين لاتحاد الكرة. ويأتي في مقدمة قائمة الاحتياطيين الحكم السابق ناصر الحمدان الذي حصل على 14 صوتاً، يأتي بعده رئيس نادي الشباب الحالي أحمد العقيل وخالد الزيد بـ13 صوتاً، وستقر الجمعية بالتصويت إضافة عضو في المجلس من عدمه “.

وجاء على رأس بنود الاجتماع، اعتماد تشكيل الجمعية العمومية بأعضائها الجدد بناء على نتائج الأندية في الموسم الماضي، وفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة، إضافة إلى اعتماد جدول الأعمال والخطاب الذي سيدلي به الرئيس، وتعيين أعضاء للجنة التي ستعتمد محضر الاجتماع السابق، كذلك اعتماد التعديلات الواردة في نظام الاتحاد الأساسي، واعتماد التعديلات الواردة في لائحة الانتخابات.

كما سيطرح أعضاء العمومية من منسوبي أندية الدرجة الأولى؛ وضع حلول عاجلة لمستحقات أنديتهم، التي لم تسلم حتى الأن للموسم الحالي.

يذكر أنه، سيتم منح رئيس رابطة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين مقعداً في الجمعية العمومية، يخول له التصويت في انتخابات اتحاد الكرة، وكذلك في اجتماعات الجمعية العمومية.