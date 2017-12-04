بالفيديو.. نادين نجم تتغزل بحليمة بولند ورد فعل صادم للأخيرة

أماني الغامدي(صدى):

تغزلت الفنانة نادين نجم بالإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال حضورهما برنامج بإحدى القنوات اللبنانية ، ما أثار ضحكات بولند .

وظهرت حليمة بولند ونادين نجم وهما يجلسان بجانب بعضهما ، وقالت نادين ” معروف عن بنات الخليج جمالهن الأخاذ وعيونهن الكبيرة والأنف الصغير ” ، وقال أحد الحضور لحليمة ” شفايفك حلوين ” فردت عليه نادين ” إللى يشوف عيونه يطلع في شفايفها كيف هيك ” .. فيما أنتابت حليمة بولند موجة من الضحك والخجل من كلامهما الرائع في حقها .