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بالفيديو.. نادين نجم تتغزل بحليمة بولند ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. نادين نجم تتغزل بحليمة بولند ورد فعل صادم للأخيرة
أماني الغامدي(صدى):

تغزلت الفنانة نادين نجم بالإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال حضورهما برنامج بإحدى القنوات اللبنانية ، ما أثار ضحكات بولند .

وظهرت حليمة بولند ونادين نجم وهما يجلسان بجانب بعضهما ، وقالت نادين ” معروف عن بنات الخليج جمالهن الأخاذ وعيونهن الكبيرة والأنف الصغير ” ، وقال أحد الحضور لحليمة ” شفايفك حلوين ” فردت عليه نادين ” إللى يشوف عيونه يطلع في شفايفها كيف هيك ” .. فيما أنتابت حليمة بولند موجة من الضحك والخجل من كلامهما الرائع في حقها .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 19 دقيقة

بالعكس راضية ومبسوطة
من لمستها لها هههههههههههههههه

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