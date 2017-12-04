” يسّر ” يدعو الجهات الحكومية للاستفادة من أداة GSB Express

علي القحطاني(صدى):

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” الإصدار 4.8 من أداة GSB Express، التي تسهل على الجهات الحكومية الوصول للخدمات المتاحة عبر قناة التكامل الحكومية ” تكامل ” ، التي تعد نقطة وصل بين أنظمة الجهات الحكومية وقناة التكامل الحكومية.

وتحوي هذه الأداة على معلومات 60 خدمة تتيحها الجهات الحكومية المزودة عبر قناة ” تكامل ” ، وكيفية استخدامها، والتحقق من عمل الخدمات بشكل سليم، إلى جانب معرفة الصلاحيات الممنوحة للجهة المستفيدة، فضلاً عن تسهيل التواصل بين أنظمة الجهة المستفيدة وقناة التكامل الحكومية، وتطبيق معايير الإطار الموحد لتطبيق التعاملات الالكترونية ” يفي “.

ودعا برنامج ” يسّر ” الجهات الحكومية للاستفادة من أداة GSB Express، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج ” يسّر ” هنا.