بالصورة.. بعد إحباط مخطط قتله.. الرئيس السابق صالح يتجول في شوارع صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أثناء تجوله بشوارع صنعاء، فجر اليوم الأربعاء.

ونشرت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي فائقة السيد باعولي، صورة الرئيس السابق صالح، معلقه ” الزعيم علي عبدالله صالح وطارق قبل ربع ساعة من الآن فلاتنجروا للإشاعات فلدى المليشيات الكهنوتية آلة إعلامية من الدجل والتزوير وأضعاف الهمم “.

يُذكر أنه في الفترة الأخيرة تداولت الأنباء خبر هروب الرئيس السابق صالح إلى سلطنة عُمان، وذلك بعد سيطرة قوات الحوثي على القنوات الإذاعية وإعلام صالح وبدأت في نشر معلومات غير صحيحة، كما تلقى الرئيس السابق صالح الكثير من التهديدات بالقتل من قبل العناصر قوات الحوثي التابعة لإيران وقطر.