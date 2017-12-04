” الفيفا ” يجتمع بفرق بطولة كأس العالم للأندية 2018

ماجد محمد(صدى):

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الاثنين، الاجتماعَ الخاص بالفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2018، التي ستُجرى منافساتها خلال الفترة من 6 حتى 16 من الشهر الجاري.

وأعلن الفيفا أنه سيتم عقد الاجتماع في مدينة العين الإماراتية مع جميع المسئولين لمدة ساعتين، على أن يحضر الجهاز الفني لفريقي مباراة الافتتاحية واللاعبين والجهاز الإداري.

يُذكر أن المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2018 المقامة بالإمارات، تُقام بين الجزيرة ممثل الكرة الإماراتية مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.