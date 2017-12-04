بالصور.. مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا

سول(صدى):

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، مناورات جوية مشتركة كبيرة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة 6 مقاتلات من طراز ” رابتور إف-22 ” ، ضمن ما يربو على 230 طائرة مشتركة.

وفي ذات السياق، ينضم نحو 12 ألف جندي أمريكي بينهم جنود من البحرية ومشاة البحرية لقوات كوريا الجنوبية، وستنطلق الطائرات المشاركة من 8 منشآت عسكرية أمريكية وكورية جنوبية، بهدف تعزيز قدرات الاستعداد والعمليات لضمان السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي ذلك بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية صاروخها الباليستي عابر القارات، حيث وصفت كوريا الشمالية، المناورة بالعمل الاستفزازي.

