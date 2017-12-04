الإضطراب النفسي لا يعد وصمة عار لمن يعايشه

متابعات(صدى):

البعض يختلط عليه الأمر بين الجنون والأضطراب النفسي فالكثير يظن أن الشخص المضطرب هو بطبيعة الحال مجنون ،وهذا ليس إعتقاد سليم ، فحقيقة الأمر أن الأضطراب النفسي حالة تظهر فى السلوكيات الحادة أو بعض التصرفات ، وقد تنجم عن مشاكل نفسية أو جسدية تعرض لها الشخص من قبل .

فالإضطراب نوع من الأمراض النفسية التى تصيب بعض الناس ،مما يتسبب فى تصرفات وسلوكيات يقوم بها المصاب وربما تكون مزعجة للأخرين ،كما أن الشخص المضطرب يجد صعوبة فى التعامل مع الأخرين ولا يدرك أنه مضطرب .

أرجعت بعض الدراسات والأبحاث أسباب الإضطراب النفسي إلى عوامل وراثية أو ربما تكون تجارب حياتيه قاسية مر بها الشخص فى طفولته .

كما أشارت الدراسات إلي السمات التى تصاحب من يعانون من إضطرابات نفسية

1-عدم القدرة على التواصل مع الأخرين

2-الشعور بالفراغ وعدم القيمة

3-مشاعر سلبية كالقلق والضيق وخيبة الأمل

4- العزلة وعدم الرغبة فى التواصل العاطفى

5- سرعة الغضب وزيادة الحدة والإنفعال .

أوضحت الدراسات أنواع الإضطرابات الشخصية

1-إضطراب الشخصية الحدية :سماتها تقلب المزاج وأفعاله وتصرفاته غير مسؤولة ومتهورة

2-إضطرابات الشخصية النرجسية : وهو يركز على نفسه دون غيره ، ولا يراعى مشاعر الأخرين وقد يؤذيهم ، ويشعر دائما بقلة الأمان ولا يقبل أى انتقادات توجه له وسريع الإنفعال .

3-إضطراب الشخصية الإجتنابية :هو شخص يخشي التجارب ويتجنب الأخرين حتى لا يتعرض لمشاكل .

4-أضطراب الشخصية الوسواسية :يتسم أصحابها بالرغبة فى السيطرة على كل شئ ،ويفعلون كل شئ بأنفسهم ،ولديهم أهتمام شديد بالتفاصيل .

5- إضطراب الشخصية الاعتمادية :هو شخص يعتمد على الأخرين ،ويحيط نفسه بالاخرين ،ودوما يخشي أن يبتعدو عنه فهو قليل الثقة بنفسه .