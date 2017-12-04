بالصور.. بلدية الشوقية تزيل أبنية وأحواش مخالفة

حسين العلي(صدى):

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية الشوقيه الفرعيه أمس من ايقاف عملية تعدِ على عدد من الأراضي الواقعة بمحاذات الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، حيث ضبطت اللجنه عدد من المخالفين أثناء قيامهم بإحداث ابنيه واحواش بطرق مخالفة وعشوائيه وعلى مواقع لا يملكون عليها صكوكا شرعية، وتمت إزالتها مباشرة .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه ان الازاله تمت بمشاركة عدد منسوبي الجهات الامنيه، وشملت أحواش متفرقه على امتداد الطريق الدائري الرابع .

مشيرا الى أنه تم تكثيف الفرق الميدانية لمراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر السلبية ، مؤكداً بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات على الاراضي والممتلكات العامه دون تأخر أو تهاون.

