خدمات ” آي فون إكس ” داخل السيارة

نورة الشهري(صدى):

يمتلك الإصدار الجديد من هاتف ” آي فون إكس ” مميزات تخص السيارات من أجل زيادة عوامل السلامة والأمان، فالهاتف يتمكن من معرفة إذا كان المستخدم في وضع القيادة، وذلك عن طريق نظام التشغيل ” آي أو إس 11 ” فيقوم بحظر المكالمات الواردة في وضع ” Silent Mode ” حتى لا يتم تشتيت انتباه القائد.

وتسمى هذه الخصية بـ ” Do Not Disturb While Driving ” التي تمنع عرض المكالمات أو الرسائل الواردة، وبدلاً من ذلك يتلقى المتصل أو المرسل معلومات بأن قائد السيارة غير متاح حالياً. وهذه الوظيفة اختيارية ويمكن تعطيلها عن طريق قائمة الإعدادات. ويُستثنى الركاب من الوضع الصامت، ويمكنهم التأكيد بضغطة زر بأنهم ليسوا خلف مقود السيارة.

كما يمكن شحن آي فون إكس في السيارة بشكل لاسلكي بواسطة تقنية “تشي” الحديثة. ولهذا تقدم أبل وسادة الشحن اللاسلكي “آير باور” لهاتفها الذكي اعتباراً من 2018.

يذكر أن الهاتف آي فون إكس الجديد يأتي بشاشة ريتينا بدون حواف قياس 5.8 بوصة وبدقة وضوح 2436×1125 بكسل، وتدعم تقنيتي OLED وHDR. كما يتميز الهاتف بخاصية ” فيس آي دي ” للتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، والتي تتعرف على ملامح وجه مالك الهاتف بواسطة العديد من المستشعرات.