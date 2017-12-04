” التعامل مع الناس بتغافل ” الأبرز.. 5 نصائح للشعور بالسعادة

نورة الشهري(صدى):

الجميع يسعى؛ للبحث عن طرق السعادة والانبساط، من أجل اتباعها، هروبًا من الشعور بالحزن، أو سيطرة الشعور بالاكتئاب في بعض الأحيان، الناتج عن العديد من المشكلات التي يتعرض لها غالبية المواطنون في حياتهم اليومية.

وقدم نشطاء منصة ” تويتر ” ، اليوم، قائمة بالنصائح للراغبين في السعادة والانبساط، عبر تدشين هاشتاق ” اسباب السعادة والانبساط “، والذي شهد عدد من التغريدات التي تحمل نصائح تساعد في الحصول على السعادة.

ويرى ” جراح ” من وجهة نظره أن أسباب السعادة تتمثل في : ” كرسي مع طاولة وعليهم كاسة شاي في مكان مزحوم بالناس والحياة البسيطة هي عندي من اجمل”.

وأوضح أحد المواطنون أن أسباب السعادة لديه تضمن: ” فلوس، قهوة سوداء، بس وانتهينا لله دري ” ، بينما قالت “رينا “: ” فلوس سفر مافي دوام “.

ولخص مصطفى الشريف أسباب السعادة والانبساط في رضا الله قائلًا: ” نلخص الكلام فى كلمتين.. كل السعادة = رضا الله ” .

وقالت ” فجر “: ” من أسباب السعادة أن يكون لديك عينًا ترى الأجمل وقلبًا يغفر الأسوء وعقلًا يفكر بالأفضل وروحًا يملأها الأمل”.

وكتب عبد الله البشري عدد من النقاط التي تؤدي إلى السعادة، قائلًا: ” في المحافظة على الصلاة وتعهد بقراءة القرآن بشكل يومي هذا للجانب الروحي وهوالأهم والثاني في الجانب العقلي منها : أن تنظرللحياة اليومية بعيون النحل فالنحل لايركز إلا على الزهور والجمال، 90% تعامل مع الناس بالتغافل فهي خلاصة الحكمة السعادة يفعله العقل بتفكيره”.