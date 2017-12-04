مياه المنطقة الشرقية تنفذ ثمانية مشروعات تنموية في محافظة الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

تنفذ الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عدد من المشروعات الحيوية في محافظة الخبر, التي ستنعكس بشكل إيجابي على المحافظة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي، أن نسبة الإنجاز في تلك المشروعات تتراوح بين 13 % و 99 % , وأن السقف الزمني لانتهاء بعضها سيكون مع نهاية عام 2017 ، مؤكداً أنها ستسهم في تحسين وضع شبكات المياه وتوسيع نطاق التغطية.

وأشار العنزي إلى أن المشروع الأول يتمثل في إنشاء مشروع شبكات الصرف الصحي والخطوط الرئيسية بمنطقة العزيزية,

إضافة إلى استكمال خطوط الطرد بمحافظة الخبر التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه قرابة 94 %, والمشروع الثاني يتمثل في مشروع خط نقل المياه المحلاة لبعض المناطق بشمال العزيزية بمحافظة الخبر , وهو في بداية مراحل التنفيذ من اعتماد المواد والتصاريح والموافقات الأولية , وتخطيط الانتهاء منه خلال سنة ميلادية، فيما المشروع الثالث يتضمن شبكات المياه لمخطط 43/‏2 بالعزيزية بمحافظة الخبر وهو في المرحلة الثانية التي تجاوزت نسبة إنجازه 82 %.

وأفاد أن المشروع الرابع يتمثل في شبكات المياه بمدينتي الدمام والخبر – المرحلة الثالثة – وهو في مرحلة الاستلام الابتدائي بنسبة إنجاز 99 % ، في حين يتضمن المشروع الخامس استكمال الأعمال المتبقية لخزان المعلم , حيث بلغت نسبة إنجازه حوالي 13 %، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع السادس وهو عبارة عن الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع مرافق وشبكات المياه والصرف الصحي بمحافظة الخبر «الجزء الثاني»، 98 %.

وأبان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن المشروع السابع يتضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ وخط الطرد بمخطط 92/‏2 بالخبر وبلغت نسبة إنجازه حوالي 99 % , بينما المشروع الثامن يتمحور في ربط الصرف الصحي لمخططات متفرقة بمحافظة الخبر وهو في بداية المراحل التنفيذية من اعتماد المواد وتوريدها والتصاريح والموافقات الأولية ومخطط له الانتهاء خلال سنة ميلادية.