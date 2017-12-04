بالفيديو.. مواطن يكشف خللاً في عدادات المياه و ” الشركة ” تتفاعل

علي القحطاني(صدى):

نشر مواطن مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كشف فيه خللاً في عدادات المياه، حيث بين أنها تحسب ضخ الهواء، مؤدية إلى رفع فواتير المياه على المستهلك دون أدنى إفادة منها .

وظهر المواطن في مقطع الفيديو، وهو يبرز العداد، قائلًا: ” هذا العداد يعد ويحسب علينا ظلمًا وإفتراءًا “.

وأضاف بلهجة مستغيثة، منتظر حلًا : ” العداد يسحب ويسجل علينا، رغم إن صنبور المياه ينزل هوا، وأنا بمنطقة الرياض “.

من جهتها تفاعلت الشركة مع المقطع بتعليقها: ” تفضل طال عمرك بالتواصل معنا عبر الخاص وتزويدنا بكافة التفاصيل لخدمتك “.