مبتعث يحتل المركز الأول في مسابقة للشركات الأسترالية الناشئة

عادل الحربي(صدى):

أحتل المبتعث السعودي سعيد بن صالح الهملان المركز الأول عقب اشتراكه في مسابقة الشركات الأسترالية وكانت المنافسة على أشدها وأشترك فيها 250 متنافس من بين أنحاء العالم.

وكانت المنافسة هى أن يتقدم المشتركين، بتقديم دراسة أستشارية لمشروع مع إحدى الشركات الناشئة، على ان تتضمن المشروع بحث موسع ودراسة جدوى وخطة عمل للخمس سنوات القادمة ، وتحديد السوق المناسب والمتتج والمنافسين ،وتوضيح كيفية التوسع خارج أستراليا .

وحضر هذه المسابقة عدد كبير من رواد الأعمال والرؤساء التتفيذين لشركات أسترالية، وأشادوا بمشروع الهملان ومنح المركز الأول، وأوضح المتبعث السعودي بأن دراسته قامت على مشروع مع شركة Automed للبيطرة .

نظرا لأنها تقدم مسدس تطعيم يقيس جرعات التطيعم للمواشي ،حيث وضع خطة للأستفادة من معلومات Livestock Data على أن يتم التعاون مع European Commission ،للحد من الأمراض التى تهدد تجارة الماشية في أوروبا ، كما أختار سوق الدنمارك لتسويق المنتج .