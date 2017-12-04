هيئات القدس: اقتحام المستوطين لقبة الصخرة ينبئ ببرنامج تهويدي 

القدس المحتلة(صدى):

علَقت هيئات القدس الإسلامية في مدينة القدس، على اقتحام مستوطنين يهود سطح مسجد قبة الصخرة أمس الأحد، مؤكدة رفضها لمحاولة يحاول فرض أمر واقع بالقوة والبلطجة، و إضعاف دور الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الهيئات في بيان لها، أن هذه الخطوة خطيرة وتحدِ مسبوق لفرض واقع جديد للاقتحامات وتغيير مسارات جولاتهم، مشيرة إلى أنها تُنبئ ببرنامج تهويدي سيؤدي إلى إشعال الـمنطقة برمتها في ظل التحفيز الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة الأمريكية للقدس “.

وأكدت الهيئات أن هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويريدون تغيير الواقع التاريخي والقانوني في الـمسجد الأقصى الـمبارك، رغم الـموقف الـمقدسي والفلسطيني والإسلامي الرافض لهذه الاقتحامات، ورغم الفتاوى الإسرائيلية التي تمنع هؤلاء من اقتحام الـمسجد الأقصى، والفتاوى التي تمنعهم من الصعود إلى قبة الصخرة الـمشرفة.

واختتم البيان: ” إننا من قلب الـمسجد الأقصى نستصرخ كل الضمائر الحية إيقاف هذا البرنامج التهويدي الإسرائيلي الـممنهج ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك ” .