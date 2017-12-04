اندلاع حريق في السفارة الإيرانية في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، عن اندلاع حريق بالسفارة الإيرانية في صنعاء؛ جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي الإيرانية.

ودعت قوات الحرس الجمهوري، في وقت سابق من اليوم، منتسبيها في تعز لرفع الحصار عن المدينة ومواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وفي السياق ذاته سحبت ميليشيات الحوثي الإيرانية 23 مركبة عسكرية من البيضاء؛ لتعزيز قواتها في صنعاء، وفقًا لسكاي نيوز.