بالفيديو.. رد فعل صادم لمتسول مع مارة رفضوا مساعدته
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ترصد انتشار لقطات لمتسول يضايق المارة بمدينة ليفربول البريطانية .
وأظهر مقطع الفيديو المتسول يسب المارة الذين مرون أمامه رافضين مساعدته أو منحه المال، وذلك بشكل متتابع حتى إنه لم يشك أحد من المارة دون مضايقته.
وصفت الشرطة البريطانية الأمر بالتسول العدواني وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي حادث مشابه.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 1 ساعة
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عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 1 ساعة
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زمن البقاء للأقوى
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 4624 ] نشر منذ 4 دقائق
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