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  3. بالفيديو.. رد فعل صادم لمتسول مع مارة رفضوا مساعدته

بالفيديو.. رد فعل صادم لمتسول مع مارة رفضوا مساعدته

بالفيديو.. رد فعل صادم لمتسول مع مارة رفضوا مساعدته
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ترصد انتشار لقطات لمتسول يضايق المارة بمدينة ليفربول البريطانية .

وأظهر مقطع الفيديو المتسول يسب المارة الذين مرون أمامه رافضين مساعدته أو منحه المال، وذلك بشكل متتابع حتى إنه لم يشك أحد من المارة دون مضايقته.

وصفت الشرطة البريطانية الأمر بالتسول العدواني وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي حادث مشابه.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 1 ساعة

اجتمعت عليه الظروف-ربما الحاجه-العقل- البرد-قد يكون ويكون-

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 1 ساعة

صرنا في زمن الوحوش
زمن البقاء للأقوى
لا رحمة ولا اخلاق لا انسانية
سمك القرش الكبير
يا كل السمك الصغير

[ عدد التعليقات: 4624 ] نشر منذ 4 دقائق

كم من اشخاص خلف معاناتهم محن ومشاكل لا احد يعلمها

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