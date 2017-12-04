بالفيديو.. رد فعل صادم لمتسول مع مارة رفضوا مساعدته

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ترصد انتشار لقطات لمتسول يضايق المارة بمدينة ليفربول البريطانية .

وأظهر مقطع الفيديو المتسول يسب المارة الذين مرون أمامه رافضين مساعدته أو منحه المال، وذلك بشكل متتابع حتى إنه لم يشك أحد من المارة دون مضايقته.

وصفت الشرطة البريطانية الأمر بالتسول العدواني وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي حادث مشابه.