” فيس بوك ” تفتتح مقرها الجديد في لندن

لندن(صدى):

أعلنت شركة شركة فيسبوك، أنها ستفتتح مقر جديد لها في العاصمة البريطانية لندن، ما سيوفر 800 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف العاملين في مقر لندن سيركزون على الأعمال الهندسية مما يجعل منه أكبر مركز هندسي لفيسبوك خارج الولايات المتحدة.

جاء هذا القرار من الشركة، للتأكيد على التزامها تجاه المملكة المتحدة، في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة إن عدد الوظائف الجديدة، التي تأتي بعد عشر سنين من افتتاح الشركة لأول مكتب لها في لندن، سيزيد عدد العاملين البريطانيين في الشركة إلى أكثر من 2300 بنهاية 2018.