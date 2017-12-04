الكويت تتجه لتعطيل الدراسة خلال القمة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

تستعد وزارة التربية والتعليم؛ لانعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستبدأ أعمالها غداً وتستمر لمدة يومين؛ باستضافة دولة الكويت.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الفارس، ” أن تعطيل المدارس القريبة من مقر انعقاد القمة في منطقة بيان، وبعض المناطق القريبة في محافظة حولي أمر لا يزال تحت الدراسة ” .

وأوضح مدير منطقة حولي التعليمية، منصور الظفيري، أنه لم يتلق أي أوامر في شأن بتعطيل المدارس بعد، وإدارة المنطقة على استعداد تام للتعامل مع هذا الحدث المهم، مضيفا ” أننا ننتظر قرار الوزارة لإصدار نشرة التعطيل إن كان التوجه يسير بهذا الاتجاه ” .

يذكر أن وزارة التربية كانت تمنح مدارس منطقة بيان حولي عطلة رسمية، خلال انعقاد القمم الخليجية إلى حين انتهاء انعقادها، لتخفيف الازدحام المروري الناتج عن غلق الطرق المؤدية إلى قصر بيان.