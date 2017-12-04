للمرة الثانية.. الاعتداء على تمثال ” ميسي ” وقطع ساقه

نواف السالم(صدى):

حطم مجموعة من الأفراد المجهولون، أمس الأحد، التمثال الخاص بلاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والموجود بالقرب من ضفاف نهر لا بلاتا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقام المجهولون بإلقاء تمثال اللاعب على الأرض وقطع ساقيه من بعد كاحل القدم، ولم تتمكن الشرطة من تحديد هويتهم بعد.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتعرض لها تمثال ميسي لأعمال تخريب، منذ إزاحة الستار عنه في يونيو 2016، حيث قام المخربون فيما سبق بقطع رأس وأذرع التمثال.

يُذكر أن تمثال ميسي يوجد بجوار تماثيل أخرى لمشاهير في عالم الرياضة العالمية، من بينهم لاعب السلة الأرجنتيني ايمانويل خينوبيلي، وسائق فورمولا-1 مانويل فانخيو وبطلا التنس جويرمو فيلاس وجابريلا ساباتيني.