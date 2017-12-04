بالفيديو.. بلقيس فتحي ” الجمهور السعودي أكبر وأخطر جمهور “

أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي خلال مداخلة تليفزيونية ، الجمهور السعودي بأنه أكبر وأخطر جمهور .

وقالت بلقيس ، الجمهور السعودي يعتبر أكبر وأخطر جمهور في الوطن العربي كله .. فاذا أحب الجمهور السعودي فنان أو مطرب إيش ما كانت جنسيته فإذا أحبك رفعك لفوق وإذا ما أحبك نزلك ما يهتم فيك .

وتابعت بلقيس ، انني اتعامل بالعفوية والتعاطي الجميل في الكلام والحفلات مع الجمهور السعودي ، مُشيره الى ان أنغماسي الأكبر بالمجتمع السعودي بحكم عائلتي .