جراحة ناجحة تنقذ مصاب في حادث مروري من الشلل

خالد الضبيبي(صدى):

استطاع فريق طبي يضم أطباء من جراحي المخ والأعصاب في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني من شلل مؤكد بعد تعرضه لحادث مروري.

وكان المصاب قد وصل إلى طوارئ المستشفى إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الأطراف وألم قوي في منتصف الظهر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرض الفقرة الثانية والفقرة الثالثة لكسر مفتت، وقام الفريق الطبي على إثرها بإجراء عملية جراحية استغرقت خمس ساعات لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات.

وبفضل من الله يتمتع المصاب بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى واستكمال العلاج الطبيعي والمتابعة في العيادات بالمستشفى.