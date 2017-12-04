تجار المجوهرات: التوطين سيوفِر 20 ألف وظيفة للشباب

عادل الحربي(صدى):

أكد عدد من تجار الذهب والمجوهرات، أن مهنة توقَع عدد من تجار الذهب والمجوهرات، نجاح جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تحقيق التوطين المنشود في هذه المرحلة، والذي سيوفر 20 ألف وظيفة للشباب.

وأكد التجار، أن تدرج نسب التوطين السابق سيسهم بشكل كبير في تلافي تعثر التوطين لدى عموم تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة، داعين الشباب إلى الاستفادة من توطين مبيعات الجملة أو المفرق في أسواق ومعارض الذهب والمجوهرات.

كما أوضح التجار، أن هذه المهنة مربحة لا يقل الحد الأدنى لراتب المبتدئ فيها عن 6000 ريال وكثير من المحفزات.

وكانت وزارة العمل قد بدأت في تطبيق قرار قصر العمل في نشاط الذهب والمجوهرات على السعوديين أمس، في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات.