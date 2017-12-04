بالصور.. ضبط عمالة حولوا استراحة لمعمل بطاطس في الرياض
قامت بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض بضبط معمل للبطاطس داخل استراحة بحي لبن غير نظامي وغير متوافق مع الاشتراطات الصحية تديره عمالة مخالفة وتم مصادرة ١٨ طن من البطاطس وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.
وأشار المهندس محمد البريكان رئيس بلدية عرقة إلى أن جولات البلدية مستمرة للحفاظ على سلامة الجميع.
وأكد أن للمواطن والمقيم دور في التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 22 دقيقة
ايش اللي يخلي العمالة المخالفة تدير مثل هذة المصانع التي تدر عليها ارباح هائلة والضحية المواطن السبب تعاون بني جلدتهم معهم في تصريف المواد المخالفة وارجوا من المسؤلين محاسبة من يتعاون معهم سواء بنقلها اوتصريفها بالسوق لان من يصرفها يكون اخطر ممن ينتجها