بالصور.. ضبط عمالة حولوا استراحة لمعمل بطاطس في الرياض

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض بضبط معمل للبطاطس داخل استراحة بحي لبن غير نظامي وغير متوافق مع الاشتراطات الصحية تديره عمالة مخالفة وتم مصادرة ١٨ طن من البطاطس وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وأشار المهندس محمد البريكان رئيس بلدية عرقة إلى أن جولات البلدية مستمرة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد أن للمواطن والمقيم دور في التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

