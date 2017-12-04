الأردن تحذر ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عمان(صدى):

وجهت المملكة الأردنية تحذيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما له من عواقب وخيمة.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن صفدي، عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير أنه اثار هذه المسألة مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، مضيفا بأن ” مثل هذا القرار سيثير الغضب في العالمين العربي والإسلامي، وسيؤجج التوتر ويهدد جهود السلام “.

ومن جهة أخرى، أكد كلا من مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، قال في وقت سابق يوم الأحد إن ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت تقارير بأن ترامب يقوم بدراسة الإعلان عن الخطوة يوم الأربعاء القادم على أقرب تقدير، والذي بشأنه يحدث تحول كبير في السياسة الأمريكية منذ عقود.