طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية الدكتور خالد رفعت، تحركات قطر الخفية في اليمن، مؤكدًا أنها تحاول تعقيد الأوضاع في اليمن تحت مسمى ” وساطة “.

وأوضح ” رفعت ” أن الدوحة تتلقى أوامر إيرانية بمحاولة الوساطة بين ميليشيا الحوثي الإيرانية والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أجل تعقيد وتعميق الأزمة وتقوية الجبهة أمام قوات تحالف دعم الشرعية.

كما أشار إلى أن ممارسات تنظيم الحمدين والحوثيين المدعومين إيرانيًا، كشفت عن وجههما القبيح كأعداء للشعب اليمني والأمة العربية، قائلًا إن الوساطة الحقيقية ستكون بين قوات التحالف العربي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ومن جانبه أكد الإعلامي والخبير السياسي خالد المجرشي، أن النظام القطري أثبت عداءه لليمن والمملكة ودول الخليج، كما أثبت ضلوعه مع الحوثيين في كل رصاصة وصاروخ أطلقا صوب أراضي المملكة.

وأوضح ” المجرشي” أن اليمن تشهد ثورة بدأت منذ يومين، بعد تقدم قوات التحالف برفقة الجيش اليمني، بما أعطى أهالي صنعاء حافزًا معنويًا كبيرًا للثورة على عصابة الحوثي الإجرامية.

الوسوم: أخبار العرب، قطر، إيران، قوات الحوثي، المملكة

خبراء يكشفون المخطط القطري لتعقيد الأوضاع في اليمن

استنكر رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية الدكتور خالد رفعت، تحركات قطر الخفية في اليمن، مؤكدًا أنها تحاول تعقيد الأوضاع في اليمن تحت مسمى ” وساطة “.

وأوضح “رفعت ” أن الدوحة تتلقى أوامر إيرانية بمحاولة الوساطة بين ميليشيا الحوثي الإيرانية والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أجل تعقيد وتعميق الأزمة وتقوية الجبهة أمام قوات تحالف دعم الشرعية.

كما أشار إلى أن ممارسات تنظيم الحمدين والحوثيين المدعومين إيرانيًا، كشفت عن وجههما القبيح كأعداء للشعب اليمني والأمة العربية، قائلًا إن الوساطة الحقيقية ستكون بين قوات التحالف العربي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ومن جانبه أكد الإعلامي والخبير السياسي خالد المجرشي، أن النظام القطري أثبت عداءه لليمن والمملكة ودول الخليج، كما أثبت ضلوعه مع الحوثيين في كل رصاصة وصاروخ أطلقا صوب أراضي المملكة.

وأوضح ” المجرشي ” أن اليمن تشهد ثورة بدأت منذ يومين، بعد تقدم قوات التحالف برفقة الجيش اليمني، بما أعطى أهالي صنعاء حافزًا معنويًا كبيرًا للثورة على عصابة الحوثي الإجرامية.