” التنمية العقارية ” يرد على اتهامات تسليمهم المواطنين إلى البنوك
أوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، حقيقة تخلي الصندوق عن المواطنين وتسليمهم للبنوك، نافيًا هذه الشائعات، مؤكدًا أن الصندوق هدفه خدمة المواطن أولًا وهذه هي الرسالة التي يرتكز عليها دائمًا.
وأكد ” العصيمي ” ، أن مركز العناية بالمستفيدين بالصندوق تلقى 14.2 ألف تمويل مدعوم خلال 7 أشهر من مايو حتى نوفمبر الماضييْن، لافتًا إلى أنه يقوم بدور الاستشاري للمواطن من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له.
كما أشار إلى أن المواطنين لا يزالون يتقدمون بطلبات للمركز للحصول على التمويل المدعوم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5690 ] نشر منذ 1 ساعة
مؤكدًا أن الصندوق هدفه خدعة المواطنين أولًا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمنى محاسبة الكذابين لانهم مفسدين
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 1 ساعة
التمويل المدعوم بطريقة البنك العقاري ربا صريح
Mo3taz[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
كما أشار إلى أن المواطنين لا يزالون يتقدمون بطلبات للمركز للحصول على التمويل المدعوم.
نعم لدرجة ان البنوك تعبت كثيراً من كثر استقبالهم هههههههههههههههه ودي اصدق كيف
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله ع
نعمة الأمن والأمان