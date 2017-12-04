” التنمية العقارية ” يرد على اتهامات تسليمهم المواطنين إلى البنوك

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، حقيقة تخلي الصندوق عن المواطنين وتسليمهم للبنوك، نافيًا هذه الشائعات، مؤكدًا أن الصندوق هدفه خدمة المواطن أولًا وهذه هي الرسالة التي يرتكز عليها دائمًا.

وأكد ” العصيمي ” ، أن مركز العناية بالمستفيدين بالصندوق تلقى 14.2 ألف تمويل مدعوم خلال 7 أشهر من مايو حتى نوفمبر الماضييْن، لافتًا إلى أنه يقوم بدور الاستشاري للمواطن من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له.

كما أشار إلى أن المواطنين لا يزالون يتقدمون بطلبات للمركز للحصول على التمويل المدعوم.