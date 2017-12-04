انطلاق ملتقى ألوان السعودية في نسخته السادسة .. الثلاثاء القادم

علي القحطاني(صدى):

تنطلق الثلاثاء القادم، النسخة السادسة من ملتقى ألوان السعودية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيكرّم سمو رئيس الهيئة خلال حفل الافتتاح المصورين الفائزين في مسابقة ألوان السعودية للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التسويق والبرامج عبد الله بن عبد الملك المرشد أن ملتقى ألوان السعودية 2017 سيشهد هذا العام العديد من جوانب التطوير، حيث أقر سمو رئيس الهيئة.

رفع قيمة جوائز مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والأفلام السياحية القصيرة وأيضاً مسابقة الأفلام السياحية، وذلك بهدف تشجيع ودعم منتجي ومصوري الأفلام المتعلقة بالسياحة السعودية، مبيناً أنه تم كذلك رفع مستوى المنافسة في مسابقة التصوير ليكون عدد الفائزين بكل محور ثلاثة فائزين فقط، إلى جانب إضافة مسابقة خاصة بتصويت الجمهور خصصت للمصورين السعوديين، فيما شملت المحاور الجديدة التي تمت إضافتها محور السعودية من السماء، ويضم الصور الملتقطة للسعودية من الجو بمختلف الوسائل، كما شهدت مسابقة الأفلام السياحية تخصيص فائز واحد عن كل فئة، وإضافة فئتين جديدتين هما “الأفلام الروائية القصيرة” و “تصويت الجمهور”.

وأضاف أن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير والتي سيتم توزيع جوائزها خلال حفل الافتتاح بعد إضافة فئة جديدة إليها ذات صبغة عالمية، بهدف إعطاء فرصة للمشاركات الدولية، فيما يخص المحافظة على التراث العالمي، معتبراً الجائزة تكلل الجهود الكبيرة لسموه في مجال التراث الوطني وحرصه على المحافظة على التراث العالمي والدعوة إلى الاهتمام به على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والأفلام السياحية القصيرة 2017 تأتي في إطار النجاح الكبير الذي حققته المسابقة خلال الأعوام الخمس الماضية، وانطلاقاً من اهتمام الهيئة ورعايتها ‏للمسابقة، بهدف تطوير السياحة الوطنية والتعريف بمقوماتها السياحية بما ينعكس في النهاية على تنمية القطاع السياحي وتعزيز صناعته في المملكة، إلى جانب تشجيع المصورين المحترفين والهواة على المنافسة في إبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري.

وأشار المرشد إلى أن ملتقى ألوان السعودية السادس سوف تقام فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشهد مشاركة متميزة لأكاديمية نيويورك للأفلام وهي إحدى أهم المراكز المتخصصة في فنون التصوير والأفلام على مستوى العالم، حيث تقدم بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من الدورات التدريبية المكثّفة في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام خلال فعاليات الملتقى، موضحاً أن الملتقى ينفذ برامج أشمل لا تقتصر فقط على فترة إقامة الملتقى إذ يسعى إلى الوصول للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة من خلال أنشطة متعددة من بينها المعرض المتنقل الذي يجول بين مدن المملكة.

وأفاد أن معرض ملتقى ألوان السعودية سيقام على مساحة 15 ألف متر مربع في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يفتح أبوابه يوميًا للزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، ويمكن للمصورين والمهتمين الراغبين في زيارة المعرض التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات من خلال موقع الملتقى على شبكة الإنترنت هنا، مبيناً أنه يشارك بالمعرض عدداً من المصورين المحترفين والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، والجهات الإعلامية المختلفة، وأيضاً عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية، وشركات الإنتاج الفني، وجمعيات التصوير، وأجنحة خاصة للمصورين المحترفين المبدعين والهواة.

ويهدف ملتقى ألوان السعودية إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية، وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة، وتقدم حضاري وإنساني فريد، إضافة إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة.