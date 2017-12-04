الفيلم الكارتوني ” coco ” يظل متربعًا على عرش إيرادات السينما الأمريكية

نورة الشهري(صدى):

واصل فيلم الرسوم المتحرجة الجديد ” كوكو ” تربعه على عرش إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بحصاده 26.1 مليون دولار بعد عرضه في 3987 دار عرض.

ويليه في المركز الثاني في الإيرادات فيلم الحركة والمغامرات ” جاستيس ليج ” بإيردات تبلغ 16.7 من خلال عرضه في 3820 دار عرض.

كما جاء في المركز الثالث الفيلم الدرامي “ووندر” محققًا 12.5 مليون دولار، وفي المركز الرابع احتل فيلم الحركة والمغامرات ” ثور: واجناروك ” .

واختتم لائحة المراكز الفيلم الكوميدي “داديز هوم2 ” ، بتحقيقه إيرادات 7 ملايين، والفيلم بطولة نجم المصارعة جون سينا.